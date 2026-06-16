В Баку арестован водитель, совершивший автохулиганство под воздействием наркотиков.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку.

Согласно информации, сотрудники дорожной полиции задержали водителя автомобиля марки Khazar с государственным регистрационным номером 77-GQ-602 Эльтуна Гашимова, который грубо нарушил правила дорожного движения и совершил действия, квалифицированные как автохулиганство.

В ГДП отметили, что своими действиями водитель представлял реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Проведенное медицинское обследование установило, что Гашимов употреблял наркотические вещества.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках, после чего материалы дела были направлены в суд для рассмотрения.

Решением суда Эльтун Гашимов лишен права управления транспортными средствами сроком на один год. Кроме того, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 25 суток.