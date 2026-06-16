В Азербайджане планируется создать единый орган в сфере медиа — Совет по медиа и вещанию.

Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О медиа» и «О государственной службе», передает Report.

Законопроект был обсужден на заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Согласно документу, необходимость создания нового органа связана с переходом к более гибкому и коллегиальному механизму регулирования медиасферы для обеспечения национальной информационной безопасности и экономической независимости медиа.

Отмечается, что развитие технологий и стирание границ между печатными, онлайн- и аудиовизуальными медиа требуют единого подхода к регулированию информационного пространства.

Предполагается, что создание Совета по медиа и вещанию, закрепление его полномочий в законе и внедрение коллегиальной модели управления будут способствовать укреплению независимости медиа и повышению общественного доверия к регулятору.

Также ожидается, что предлагаемые изменения создадут дополнительные условия для защиты внутреннего информационного пространства и развития местных медиа.

В целом законопроект направлен на модернизацию регулирования медиасферы, повышение эффективности правоприменения, обеспечение правовой определенности и приведение законодательства в соответствие с международными стандартами.