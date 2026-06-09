Президент США Дональ Трамп заявил, что Израиль и Иран прекратят обмен ударами как минимум на ближайшую неделю.

По словам Трампа, стороны уже обменялись ответными действиями, однако сейчас готовы взять паузу. «По нему ударили, он ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили. Так что они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того», — отметил президент США.

Трамп также выразил уверенность в возможности быстрого достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, соглашение по урегулированию может быть заключено в течение двух-трех дней.

Американский лидер подчеркнул, что переговорный процесс находится на финальной стадии и серьезных разногласий между сторонами практически не осталось. «Не думаю, что есть какие-то камни преткновения. Мы очень близки к заключению очень сильной, мощной сделки», — заявил он.