Венгрия сняла вето на выделение Украине 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщает венгерская газета Népszava со ссылкой на источники.

«Венгрия в течение двух лет блокировала выделение Евросоюзом 6,6 миллиарда евро на поддержку обороны Украины. (…) Несколько источников подтвердили Népszava, что последнее венгерское вето в отношении Украины снято», — говорится в публикации.

Как утверждается, решение об использовании средств Европейского фонда мира для поддержки Киева уже принято на уровне послов. Выделенное Европейским союзом (ЕС) финансирование, вероятно, будет направлено на усиление украинской противовоздушной обороны.