Власти Германии не планируют передавать Украине крылатые ракеты Taurus, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. «Правительственные источники заявили, что поставка ракет Taurus пока не рассматривается», — говорится в материале.

Издание напоминает, что аналогичное решение принял президент США Дональд Трамп, отказавшись от отправки Киеву американских ракет Tomahawk.

Отмечается, что, чтобы компенсировать отказ от передачи Taurus, власти Германии намерены увеличить финансовую помощь Украине в 2026 году на €3 млрд.