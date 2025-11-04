Еврокомиссия предложила ввести испытательный срок для новых стран, вступающих в Европейский союз, включая Украину и Молдову. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в социальной сети «Х».

«Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет», — написала Кос.

По её словам, в этот период государства-новички будут ограничены в правах и могут быть исключены из союза, если не выполнят все стандарты и обязательства ЕС.

В интервью изданию Financial Times Кос уточнила, что инициатива связана с опасениями Брюсселя: новые страны могут оказаться «троянским конём России». «Самый большой мой страх — что россияне войдут в ЕС через заднюю дверь», — призналась она.

Еврокомиссар также отметила, что Евросоюз опасается увеличения числа стран, которые, подобно Венгрии, могут блокировать или замедлять ключевые интеграционные проекты.