Определены составы мужской и женской сборных Азербайджана по боксу для участия в предстоящей Исламиаде-2025, которая пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом говорится в сообщении Федерации бокса Азербайджана.

В мужскую команду вошли: Мухаммедали Гасымзаде (60 кг), Сархан Алиев (70 кг), Сеидджамшид Джафаров (80 кг).

В женскую сборную включены: Зейнаб Рагимова (51 кг), Наргиз Зейналова (54 кг), Айнур Микайылова (57 кг), Фатима Мехтиева (65 кг).

Соревнования по боксу на Исламиаде начнутся 5 ноября, до официальной церемонии открытия игр.