Французское издание AgoraVox предупредило, что возможная военно-морская блокада Калининграда со стороны НАТО может привести к глобальному конфликту.

«Если НАТО попытается закрыть доступ Калининграда к Балтийскому морю, это может повторить ракетный кризис Кеннеди — Хрущева октября 1962 года, эпицентром которого станет Калининград», — отмечает издание.

Авторы материала подчеркнули, что регион может превратиться в новую точку международного противостояния, аналогичную событиям карибского кризиса.

На фоне возобновления напряженности между Россией и США, а также выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), в статье говорится, что «нельзя исключать возможность начала третьей мировой войны».