Немецкий военно-морской флот проводит испытания лазерного оружия, предназначенного для уничтожения беспилотников и ракет. Об этом сообщает журнал The National Interest.

По данным издания, флот Германии «приблизился к получению действующего лазерного оружия» после серии годичных испытаний, проведённых на борту фрегата «Sachsen». Разработка ведётся совместно компаниями Rheinmetall и MBDA при поддержке ВМС Германии.

Цель проекта — создание эффективного лазерного комплекса, способного нейтрализовать угрозы со стороны дронов и современных ракет. Испытания включали более 100 боевых стрельб, в ходе которых лазер успешно поражал цели.

Отмечается, что система способна работать независимо от рельефа местности, не используя его как укрытие для луча. Представители Rheinmetall назвали испытания «боем на фоне голубого неба», подчеркнув высокую точность и стабильность работы лазера.