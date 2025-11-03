Представители гражданского общества Армении вскоре посетят Азербайджан с ответным визитом, сообщил Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян на международной конференции в Брюсселе.

Он напомнил, что 21–22 октября 2025 года впервые делегация гражданского общества Азербайджана посетила Армению для участия в двустороннем круглом столе.

«Ожидается, что представители гражданского общества Армении также посетят Азербайджан в ближайшее время. До участия делегации глава Службы национальной безопасности Армении посетил Баку для участия в международном форуме по безопасности. Подобные визиты и обмены будут способствовать укреплению взаимного доверия и понимания между двумя обществами, а также укреплению мира между Арменией и Азербайджаном», — добавил Григорян, которого цитируют местные СМИ.