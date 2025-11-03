У нас очень положительные экономические показатели. Правда, валовой внутренний продукт растет не очень высокими темпами. Главной причиной этого является снижение нефтедобычи по объективным причинам.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

Подчеркнув, что ведущей движущей силой нашей экономики сегодня является ненефтяной сектор, глава государства сказал: «Это составляет большую часть всей нашей общей экономики».