Скорее всего, уже в ближайшем будущем многие азербайджанские компании будут производить качественную продукцию военного назначения мирового уровня.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

«По государственной линии также проводится работа в этом направлении, и мы уже в значительной степени расширяем наши военные возможности за счет местного производства, во многом удовлетворяем собственные потребности. Мы уже экспортируем военную продукцию во многие страны», — добавил президент.