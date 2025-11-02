Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что он и министр обороны Китая Дун Цзюнь выразили взаимную готовность поддерживать мир, стабильность и хорошие двусторонние отношения.

Об этом Хегсет сообщил в социальной сети X.

«Я говорил с президентом США Дональдом Трампом, и мы сошлись во мнении, что отношения между США и Китаем лучше, чем когда-либо, — написал он. — После исторической встречи президента Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее у меня в Малайзии прошли столь же положительные переговоры с моим коллегой, министром обороны Китая, адмиралом Дун Цзюнем. Мы снова разговаривали. Мы согласны, что двум великим и сильным государствам лучше всего идти путём мира и стабильности и поддерживать хорошие отношения».

Хегсет подчеркнул, что разделяет мнение Трампа о том, что встреча лидеров двух стран «задала тон для вечного мира и успеха для США и Китая».

По его словам, Пентагон будет «обеспечивать мир с позиции силы, поддерживать взаимное уважение и положительные отношения».

Министр также сообщил, что он и Дун Цзюнь договорились о необходимости поддержания каналов связи между военными, чтобы предотвращать конфликты и снижать напряжённость. «Вскоре у нас будут новые встречи по этому вопросу», — добавил Хегсет.