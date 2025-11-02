Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис повторил достижение легендарного Михаэля Шумахера.

После победы на Гран-при Мексики британский гонщик стал обладателем десятой победы, причём все они были одержаны на десяти разных автодромах.

Ранее подобное достижение удавалось только Михаэлю Шумахеру — одному из величайших пилотов в истории «Формулы-1».

Таким образом, Ландо Норрис стал всего вторым гонщиком, которому удалось выиграть гонки на десяти различных трассах, что делает его одним из самых универсальных пилотов современности.