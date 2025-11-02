Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай не предпримет военных действий против Тайваня при действующей американской администрации, поскольку Пекин осведомлен о возможных последствиях. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

«Они понимают, что произойдет. Он открыто говорил, и его люди открыто говорили на встречах: “Мы никогда ничего не сделаем, пока президент Трамп является президентом”, потому что они знают о последствиях», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, тема конфликта вокруг Тайваня не обсуждалась во время его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане, где проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Отвечая на вопрос журналиста о возможных действиях США в случае китайского вторжения, Трамп отказался раскрывать детали, заявив: «Я не могу выдать свои секреты».