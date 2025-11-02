На севере Армении произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Спасательная служба Министерства внутренних дел страны. Эпицентр подземных толчков находился в 8 километрах к юго-востоку от населенного пункта Бавра. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

В эпицентре сила толчков составила 5–6 баллов, а в Лорийской и Ширакской областях землетрясение ощущалось с интенсивностью 4–5 баллов. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Согласно информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции, землетрясение ощущалось и в Турции. По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, землетрясение ощущалось в Марнеули и Тбилиси.