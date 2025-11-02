Украина получила от Германии системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Киев и Берлин продолжают переговоры о дальнейшем укреплении ПВО.

«Мы укрепили компонент «пэтриотов» в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш совместный шаг для защиты жизней от российского террора», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что договоренности о поставках готовились некоторое время и теперь полностью выполнены.

«Российские удары с воздуха — это главная ставка Путина в этой войне. Именно террором он пытается компенсировать неспособность достичь своих безумных целей на земле», — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что каждое усиление ПВО приближает Украину к завершению войны, а чем меньше успехов будет у России, тем быстрее она будет вынуждена искать пути её завершения.

Зеленский также сообщил, что переговоры по укреплению системы противовоздушной обороны продолжаются — как на уровне правительств, так и с производителями соответствующих комплексов.

«Наши возможности смогут гарантировать безопасность не только Украины, но и наших партнёров, когда это будет нужно», — отметил украинский лидер.