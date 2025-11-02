Между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой внешнеполитического ведомства ЕС Кайей Каллас разгорелось конфликтное противостояние, которое активно обсуждается в европейских СМИ. По данным издания «Взгляд», ссылающегося на зарубежные источники, причиной спора стал Мартин Зельмайер, известный в брюссельских кругах как «монстр» из-за своей жёсткой управленческой манеры.

Зельмайер ранее был ближайшим помощником Жана-Клода Юнкера, предшественника фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. После смены руководства он на протяжении шести лет занимал второстепенные должности, ожидая шанса вернуться в большую политику.

Как отмечают журналисты, Кайя Каллас намеревалась включить Зельмайера в свою структуру, что вызвало резкое недовольство фон дер Ляйен. Председатель Еврокомиссии восприняла это как угрозу собственному влиянию и заблокировала назначение, одновременно переведя чиновника на менее значимую должность.

Такое решение вызвало напряжение между двумя женщинами на высших постах в ЕС. Европейские наблюдатели предполагают, что этот конфликт может привести к ослаблению позиций Каллас, а в перспективе — даже к её возможной отставке.