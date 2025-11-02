Британский режиссёр Питер Уоткинс, лауреат премии «Оскар» за документальную драму «Военная игра», скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на семью режиссёра.

Питер Уоткинс умер во Франции, в коммуне Бургенёф, где прожил последние 25 лет. После выхода скандальной «Военной игры» — фильма о последствиях ядерной атаки на Великобританию — режиссёр вступил в конфликт с BBC и был вынужден продолжить карьеру за рубежом.

Выпускник Королевской академии драматического искусства, Уоткинс снял 17 фильмов, включая биографическую картину «Эдвард Мунк», псевдодокументальный фильм «Парк наказаний» и фантастическую драму «Страна на закате».

Его работа «Военная игра» была запрещена к показу на BBC из-за чрезмерно откровенного изображения последствий ядерной войны. Премьера фильма состоялась лишь в 1985 году, спустя два десятилетия после создания.

Тем не менее картина получила мировое признание, завоевав «Оскар» за лучший документальный фильм (1967), специальный приз Венецианского кинофестиваля и две награды Британской киноакадемии. В 2000 году «Военная игра» вошла в список 30 лучших британских телепрограмм по версии Британского института кино.