Японская компания Suntory, один из крупнейших производителей напитков в стране, представила новую разработку — Special Water, воду, которая, по утверждению создателей, помогает уменьшить количество жира на животе. Об этом сообщает Oddity Central.

На первый взгляд продукт ничем не отличается от обычной минеральной воды: он прозрачный, без вкуса, калорий, сахара и кофеина. Однако Special Water официально зарегистрирована в Японии как «функциональная пища», что позволяет производителю заявлять о доказанной пользе для здоровья.

Главный активный компонент напитка — HMPA, низкомолекулярный метаболит, полученный из ферментированных рисовых отрубей. Клинические исследования показали, что регулярное употребление HMPA способствует улучшению распределения абдоминального жира и снижению уровня висцерального жира, наиболее опасного для сердечно-сосудистой системы.

По словам представителей Suntory, Special Water рассчитана прежде всего на офисных работников и людей с малоподвижным образом жизни. Компания позиционирует продукт как способ поддерживать здоровье без необходимости радикально менять привычки или рацион. Разработчики уверены, что регулярное употребление воды поможет уменьшить объем жира в области живота и станет частью повседневного ритуала заботы о теле.