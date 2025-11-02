В Англии произошло нападение с ножом на пассажиров поезда, следовавшего из Донкастера в Лондон. По данным газеты The Daily Mail, ранены не менее 10 человек, инцидент может быть квалифицирован как теракт.

После поступления сообщений о нападении правоохранительные органы задействовали код PLATO — протокол, используемый в Великобритании при активной террористической атаке. В последний раз его применяли 2 октября во время теракта в синагоге в Манчестере.

На место происшествия оперативно прибыли 30 полицейских. Официально подтверждено задержание двух человек. Несколько пострадавших были госпитализированы, однако точное число раненых пока не разглашается.

Согласно свидетельствам очевидцев, инцидент произошёл примерно через 10 минут после отправления поезда из города Питерборо. Пассажиры пытались укрыться в туалетах, спасаясь от вооружённого ножом мужчины. Когда поезд остановился в городе Хантингдон, полицейские обезвредили нападавшего при помощи электрошокового пистолета.

Очевидцы называют разные данные о числе пострадавших — от 6 до 12 человек. Полиция Великобритании проводит расследование и рассматривает все возможные версии, включая теракт.