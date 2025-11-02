Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о подготовке операции против Нигерии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X, прикрепив скриншот поста Трампа.

Хегсет написал, что Министерство обороны США действительно «готовится к действиям». Он подчеркнул необходимость немедленно прекратить убийства невинных христиан в Нигерии и в любом другом месте.

«Убийства невинных христиан в Нигерии и где угодно должны остановиться немедленно. Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства», — отметил министр.