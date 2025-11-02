Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить возможные силовые меры против террористов в Нигерии.

«Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США немедленно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту ныне опозоренную страну «с оружием наперевес», чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные зверства. Я настоящим инструктирую наш «Департамент войны» подготовиться к возможным действиям. Если мы нападём, это будет быстро, жестоко и приятно, точно так же, как террористические бандиты нападают на наших дорогих христиан! Предупреждение: правительству Нигерии лучше действовать быстро!» — написал президент США в Truth Social.