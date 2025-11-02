Президент США Дональд Трамп может стать первым лидером, который посетит слушания в Верховном суде, 5 ноября он может приехать на рассмотрение иска о его полномочиях по введению пошлин, передает агентство Блумберг.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает своей «обязанностью» лично присутствовать на заседании Верховного суда, где будет рассматриваться вопрос о его полномочиях вводить импортные тарифы на товары из различных стран.

«Нет упоминания о том, чтобы действующий президент когда-либо присутствовал на слушаниях за всю 235-летнюю историю Верховного суда», — пишет агентство.

Американские лидеры присутствовали на других мероприятиях в высшей судебной инстанции, но никогда не бывали на слушаниях. Некоторые из них выступали в суде в качестве юристов до вступления в должности президентов.