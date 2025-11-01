Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил значимую роль Турции в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Дипломат подчеркнул, что Турция вносит важный вклад в поддержание стабильности на Южном Кавказе, передает Anadolu.

«На прошлой неделе я посетил Азербайджан. Турция активно способствует укреплению мира и стабильности между Азербайджаном и Арменией, а также развитию стратегических торговых коридоров. Мы тесно сотрудничаем с Анкарой как на двустороннем уровне, так и в различных региональных форматах», — заявил Цахкна.