Иран не намерен отказываться от ракетной программы, обогащения урана и не хочет вести прямых переговоров с США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Mehr.

«Мы готовы вести переговоры, чтобы развеять опасения о нашей ядерной программе. Мы подчеркиваем, что она несет мирный характер. Можно прийти к справедливому соглашению о ней, но Вашингтон выдвинул невозможные и неприемлемые условия», — сказал глава МИД.

Он также подчеркнул, что Иран не намерен вести переговоры по своей ракетной программе.

«Было бы глупо отказываться от своего оружия», — сказал он.

Арагчи вновь подчеркнул, что Тегеран не будет прекращать обогащение урана, и в принципе не готов вести прямые переговоры с Вашингтоном.

«Можно достичь соглашения путем непрямого диалога», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства также рассказал о судьбе обогащенного урана после израильских ударов (в июне 2025 года — ред.), сказав, что «ядерные материалы остаются под завалами разбомбленных ядерных объектов и не были перемещены в другое место».

«Наши ядерная инфраструктура и оборудование повреждены, но наши технологии остались нетронутыми», — подчеркнул Арагчи.