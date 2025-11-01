В России вступили в силу новые законы, которые затронут большинство граждан, сообщают СМИ.

Вот ключевые моменты:

Налоговая служба сможет списывать долги прямо с карты — без суда. Уведомление придёт на «Госуслуги», месяц на реакцию — и деньги спишут;

Связь теперь только по паспорту: операторы отключат тех, кто не подтвердил личность;

Наследство с сюрпризом: нотариусы обязаны сообщать о долгах умерших — платить придётся наследникам;

Мигранты в Москве и области обязаны регистрироваться через приложение «Амина»;

Майнинг под запретом в Бурятии и Забайкалье — регионы не тянут по энергии.