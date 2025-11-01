Вооружённые силы Тринидада и Тобаго приведены в состояние полной боевой готовности, всем военнослужащим и офицерам Береговой охраны приказано вернуться на базы не позднее вечера пятницы, сообщила газета Trinidad Express.

«Это не учения», — говорится в меморандуме, накануне разосланном военнослужащим Тринидада и Тобаго, который цитирует газета на своем сайте.

В материале отмечается, что силы обороны Тринидада и Тобаго переведены на уровень боевой тревоги «State One Alert Level» — это высший уровень оперативной готовности.

«Около 11 утра состоялось совещание старших должностных лиц сил обороны… Высокопоставленные военные источники сообщили Express, что эта мера предосторожности переводит Силы обороны в режим ожидания реагирования на любые потенциальные беспорядки регионального или национального масштаба», — сказано в тексте Trinidad Express.