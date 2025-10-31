Американская сторона требовала от Беларуси извиниться перед Литвой за запуск метеозондов, которые нарушили воздушное пространство страны, рассказал президент Александр Лукашенко. По его словам , в сложившейся ситуации он не видит ни своей вины, ни вины белорусов.

«Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Ну и буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: «Пошли на…» И так далее», — рассказал Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

Лукашенко объяснил, что Беларусь и лично он готовы извиниться только, «если будем виноваты». «Но американцы от нас требуют извинений и литовцы. Кто кем управляет? Они пожаловались американцам, которые ведут с нами переговоры. Американцы присылают письмо мне, чтобы извинились <…> Если я в чем-то виноват, если виноват, исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей», — подчеркнул Лукашенко.

