Москва в ответ на 19-й санкционный пакет Евросоюза в отношении России существенно расширяет «стоп-лист» представителей ЕС. Об этом заявили в МИД РФ.

«Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза, которым (…) запрещен въезд на территорию нашего государств», — говорится в сообщении.

Речь идет о сотрудников силовых ведомств, а также организация стран ЕС, оказывающих военную помощь Украине. Въезд также закрывается для политиков, выступающих за изъятие российских активов.