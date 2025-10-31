Литовское госпредприятие «Летувос гележиинкеляй» («Железные дороги Литвы») прекратит транзитный пропуск в Калининградскую область грузов российских компаний «Лукойл» и «Роснефть».

Об этом говорится в сообщении железнодорожной компании.

«Поле окончания переходного периода, предусмотренного для завершения соглашений, в которых так или иначе участвуют включенные в санкции Великобритании и США «Лукойл» и «Роснефть», их грузы «Летувос гележиинкеляй» перевозить не будет», — отметило госпредприятие.

Компания подчеркнула, что у нее нет непосредственных контактов с «Лукойлом» и «Роснефтью», их продукцию транзитом через Литву перевозят компании-экспедиторы.