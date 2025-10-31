Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство российский ракетный комплекс «Орешник», передает «БелТА».

«»Орешник» — страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты — ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах», — заявил он.

Он напомнил, что в Минске в свое время были достигнуты мирные договоренности по Украине, но оппоненты их не выполнили.

«Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло человек и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее», — сказал президент Беларуси.