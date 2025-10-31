Руководитель проектов партии «Единая Россия» и сын заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья Медведев заявил, что китайская модель борьбы с коррупцией, предусматривающая смертную казнь, не подходит для российских условий. Об этом он сообщил, выступая на форуме «Россия инновационная».

«В Китае за коррупцию вообще расстреливают. Мы так поступать не собираемся — хотя в некоторых случаях, возможно, это и пошло бы на пользу», — отметил Медведев.

По его словам, механическое копирование китайского опыта невозможно, поскольку культурные и управленческие традиции России существенно отличаются.

Политик подчеркнул, что участие партии в развитии технологий и инноваций является закономерным шагом, проводя параллель с деятельностью Коммунистической партии Китая, активно поддерживающей инновационное развитие своей страны.