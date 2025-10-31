Нидерланды предложили инициировать против Словакии дисциплинарную процедуру по статье 7 Договора о Европейском союзе — одной из самых серьёзных мер, которые могут быть применены к стране-члену. Поводом стали конституционные поправки, закрепляющие признание только двух полов и запрет суррогатного материнства.

26 сентября 2025 года парламент Словакии утвердил изменения в Конституции, которые закрепляют, что в стране существуют только два пола — мужской и женский. Также введён запрет на суррогатное материнство и ограничено право усыновления только для женатых гетеросексуальных пар. Кроме того, в Конституции теперь указано, что в вопросах «национальной идентичности и культуры» национальное законодательство имеет приоритет над правом ЕС.

В Братиславе заявляют, что цель поправок — укрепление института семьи и защита традиционных ценностей в условиях падающей рождаемости. Однако в Гааге и Брюсселе считают, что такие нормы противоречат принципам Европейского союза и нарушают права ЛГБТ+ сообществ. Правительство Нидерландов уже выступило с инициативой применить к Словакии процедуру по статье 7 — инструмент, позволяющий лишить страну права голоса в Совете ЕС в случае систематического нарушения демократических ценностей.

По данным TradingEconomics и CBS Netherlands, совокупный коэффициент рождаемости (TFR) в Словакии в 2023 году составил 1,49 ребёнка на женщину, в Нидерландах — 1,43. Для простого воспроизводства населения требуется минимум 2,1 ребёнка на женщину. Таким образом, обе страны находятся на грани демографического спада, но при этом Нидерланды демонстрируют даже более низкий показатель.

Именно поэтому в Словакии утверждают, что укрепление семьи и традиционных ролей является не вопросом идеологии, а вопросом выживания нации. По мнению сторонников поправок, государство должно поощрять рождение детей и защищать институт брака, если хочет избежать демографической катастрофы. Однако критики видят в этом отход от либеральных принципов ЕС и угрозу правам меньшинств.

Парадоксально, но при более низкой рождаемости именно Нидерланды, где семьи становятся меньше и позже решаются на детей, выступили инициатором наказания Словакии за «отступление от европейских ценностей». Тем самым конфликт между Гаагой и Братиславой стал символом более широкой дискуссии внутри ЕС — о том, что считать европейской ценностью сегодня: индивидуальные свободы или сохранение семьи и культуры.