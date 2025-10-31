Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провели встречу на полях Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы безопасности, а также политические, экономические и гуманитарные аспекты стратегического партнерства между двумя странами. Министры обменялись мнениями по ряду ключевых региональных тем.

«Обе стороны выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений, подчеркнув, что активный политический диалог на уровне руководства создает прочную основу для партнерства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено важности совместных усилий, направленных на обеспечение прочного мира и стабильности в регионе.