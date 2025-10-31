Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о повреждении подстанций, критически важных для ядерной безопасности Украины, в результате военных действий России.

Согласно заявлению организации, рано утром агентство получило данные о боевых действиях, приведших к нарушению работы энергетической инфраструктуры, обеспечивающей стабильное электроснабжение украинских АЭС.

Команды МАГАТЭ, находящиеся на Южно-Украинской и Хмельницкой атомных электростанциях, сообщили о потере одной из внешних линий электропередач на каждом объекте. На Ривненской АЭС, по просьбе оператора сети, была снижена мощность двух из четырех энергоблоков.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что «угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянными», и вновь призвал стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерных объектов, полностью соблюдая семь ключевых принципов ядерной безопасности и защищенности.