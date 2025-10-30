Президент Украины Владимир Зеленский 30 октября подписал законы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года.

Как сообщает Верховная Рада Украины, речь идет о законах №14128 и №14129, подписанных главой государства.

Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине продлеваются в 17-й раз с момента начала полномасштабной войны.

Предыдущее продление парламент утвердил 15 июля 2025 года. Режим военного положения, введенный в стране 24 февраля 2022 года, продолжает действовать на всей территории Украины.