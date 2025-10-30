Минобороны России получило указание президента Владимира Путина организовать безопасный проезд иностранных журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где заблокированы подразделения ВСУ.

Российское командование готово приостановить боевые действия на 5–6 часов для обеспечения их доступа.

В ведомстве отметили, что аналогичная возможность будет предоставлена и украинским журналистам при обращении к командованию ВСУ.

Минобороны пообещало гарантировать безопасность журналистов и российских военных во время работы иностранных СМИ.