Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Анкару заявил о необходимости укрепления стратегического партнёрства между Европой и Турцией.

«Я хочу послать послание из Анкары: в ближайшие годы нам нужно лучше использовать огромный потенциал наших отношений», — подчеркнул Мерц.

Он отметил, что мир вступает в новую геополитическую эпоху, где решающую роль будут играть великие державы:

«Мой вывод таков: как немец, как европеец, я считаю, что мы должны укреплять наши стратегические партнёрства. Турция не может — и не должна — оставаться в стороне от этого процесса».

Мерц также заявил, что Германия и федеральное правительство поддерживают вступление Турции в ЕС.

«Я, как и федеральное правительство Германии, хочу видеть Турцию в Европейском союзе», — подчеркнул он.