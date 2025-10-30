Во Франции усиливается угроза преступлений против культурных и религиозных объектов. Об этом сообщает радиостанция RTL, ссылаясь на данные службы информации, разведки и стратегического анализа в области организованной преступности.

По информации источников, французские музеи, церкви и частные коллекционеры всё чаще становятся мишенью преступных группировок. После недавнего инцидента в Лувре эксперты предупреждают, что угроза ограблений распространяется на все музеи страны.

Особый интерес у злоумышленников вызывают произведения искусства, антиквариат и предметы, изготовленные из золота и других драгоценных материалов. Правоохранительные органы Франции опасаются, что преступные группы могут вербовать исполнителей через социальные сети и зашифрованные мессенджеры, чтобы организовать новые атаки на культурные объекты.

Власти уже начали усиливать меры безопасности в музеях и религиозных учреждениях, чтобы предотвратить дальнейшие преступления и сохранить национальное культурное наследие.