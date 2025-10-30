В китайском городе Биньчжоу один из фитнес-центров объявил необычный конкурс: победителю, который сумеет похудеть на 50 килограммов за три месяца, пообещали роскошный автомобиль Porsche Panamera. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Акция моментально стала вирусной в китайских соцсетях, однако вызвала волну критики со стороны медицинского сообщества. Врачи предупреждают, что потеря такого количества веса за короткий срок может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

По словам тренера по фамилии Ван, конкурс реален, и набор участников уже начался, а регистрация ограничена. Стоимость участия составляет $1400, в которую включены питание и проживание в закрытом тренировочном комплексе. Подробности программы и критерии оценки пока не раскрываются.

Медики объясняют, что при столь экстремальном похудении организм теряет не жир, а мышечную массу, что может вызвать гормональные сбои, выпадение волос и серьёзные осложнения. Эксперты напоминают: безопасный темп снижения веса составляет около 0,5 кг в неделю, и любые попытки ускорить процесс несут риск для здоровья.