Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» в ближайших матчах вынужден обойтись без своего нападающего Мусы Гурбанлы, сообщает «Азериспорт».

23-летний форвард по-прежнему испытывает боли в колене и не сумел полностью восстановиться после травмы. Из-за этого Гурбанлы пропустит игру 10-го тура Мисли премьер-лиги против «Имишли», а также встречу 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против «Челси», которая пройдет в Баку.

Пока сроки возвращения футболиста на поле не определены. Медицинский штаб клуба продолжает наблюдение за его состоянием.