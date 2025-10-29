Сирия официально признала Косово независимым и суверенным государством. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел переходного правительства Сирийской Арабской Республики.

«Сирийская Арабская Республика заявляет об официальном признании Республики Косово в качестве независимого и суверенного государства», — говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что Дамаск рассчитывает на скорейшее установление дипломатических отношений с Республикой Косово и развитие двустороннего сотрудничества.

Решение было принято по итогам трёхсторонней встречи представителей Сирии, Косова и Саудовской Аравии, состоявшейся в Эр-Рияде.