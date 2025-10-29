Президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган выразил радость по поводу участия в праздновании Дня Республики в Азербайджане. Он передал всем гражданам страны приветствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и отметил крепкие братские связи между двумя странами.

«Близость и братство между нашими странами гораздо глубже и ценнее, чем думают люди. Важно помнить и отмечать это единство», — подчеркнул Билал Эрдоган.

Он добавил, что считает необходимым развивать дружбу и сотрудничество молодежи и студентов Турции и Азербайджана с раннего возраста, особенно в сфере образования и молодежной деятельности. Билал Эрдоган пообещал продолжать поддержку существующих инициатив и реализовывать новые проекты для укрепления связей между странами.

Также он поздравил Азербайджан с 8 Ноября — Днем Победы, подчеркнув значимость праздника для народа страны.