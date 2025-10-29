В связи с изменением погодных условий и нестабильной, ветреной погодой по стране на производственных участках производственного объединения «Азнефть» компании SOCAR усилены меры безопасности.

Как сообщили в объединении, в целях предотвращения возможных происшествий ограничено выполнение опасных работ, а также приняты дополнительные меры в рамках норм охраны труда и промышленной безопасности.

По всем производственным площадкам проводится постоянный мониторинг текущей ситуации, соответствующие подразделения получают оперативную информацию и рекомендации по обеспечению безопасных условий труда.