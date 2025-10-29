Правительство Литвы временно закроет пограничные переходы Мядининкай и Шальчининкай на границе с Беларусью до 30 ноября.

Как сообщили в кабинете министров, через пункт Мядининкай будут пропускать дипломатов, граждан ЕС и НАТО, обладателей литовского вида на жительство, возвращающихся в страну, а также транзитный транспорт из Калининграда. В отдельных случаях пограничники смогут выдавать гуманитарные пропуска.

Причиной решения названо увеличение числа случаев запуска воздушных шаров с контрабандой с территории Беларуси. Премьер-министр Инга Ругинене охарактеризовала происходящее как «гибридную атаку». Министр внутренних дел Владислав Кондратович отметил, что меры направлены на то, чтобы «послать четкий сигнал недружественному соседу».