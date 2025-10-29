Силы обороны Украины опровергли распространённые накануне сообщения о якобы присутствии российских войск в Мирнограде Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск «Восток».

По данным пресс-службы, обстановка в Мирнограде и его окрестностях находится под полным контролем украинских подразделений, а боевые действия в пределах города не ведутся.

«Российские войска не находятся в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины», — заявили в командовании.

В ведомстве уточнили, что ранее спикер группировки «Восток» во время эфира Национального телемарафона допустил оговорку, говоря не о Мирнограде, а о ситуации в Покровске.