Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупнейшую за последние годы операцию против одной из самых опасных преступных группировок города — банды «Красная команда» (Comando Vermelho). В операции, проходящей в фавелах на севере города, задействовано около 2,5 тысячи сотрудников сил безопасности, сообщает портал G1.

По последним данным, в результате столкновений погибли не менее 20 человек, среди них 18 предполагаемых членов банды и двое полицейских. Несколько десятков человек получили ранения — четверо сотрудников полиции, пятеро подозреваемых и трое мирных жителей. Среди гражданских пострадавших — женщина в спортзале, бездомный, раненый шальной пулей, и мужчина, оказавшийся рядом с местом перестрелки.

Сообщается о 56 задержанных. Ранее власти подтверждали лишь пять погибших и 25 арестованных, однако число жертв значительно возросло к вечеру. Преступники оказывают активное вооружённое сопротивление, открывая огонь, поджигая баррикады и применяя беспилотники с взрывными устройствами.

«Красная команда» считается одной из старейших и наиболее жестоких наркогруппировок Рио-де-Жанейро, контролирующей значительную часть нелегального оборота наркотиков и ряд районов города. По данным властей, цель операции — ослабить влияние банды и задержать около 100 её членов.

Зачистка фавел продолжается, обстановка в северных районах Рио остаётся крайне напряжённой.