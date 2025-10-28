Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала новый видеоролик премьер-министра Армении Никола Пашиняна, опубликованный в Telegram. В публикации Собчак предложила политику записать видео под композицию Михаила Круга.

«Михаила Круга он включит уже, наконец, или сколько еще ждать, я не понимаю?» — написала журналистка в своем канале.

Сам Пашинян утром во вторник, 28 октября, разместил видео с музыкой Survivor в исполнении группы Destiny’s Child. В ролике он смотрит в камеру, надевает кепку и складывает ладони в форме сердца. Под видео премьер-министр подписал: «Доброго утра, хорошего дня и любви всем вам».