Суд в Кыргызстане признал «экстремистскими организациями» три ведущих независимых СМИ — Kloop, Temirov Live и AitAit Dese, сообщает Reuters. Это первое подобное решение в истории страны.

Постановление, вынесенное в понедельник и обнародованное во вторник, также запрещает любую деятельность под руководством журналистов Болота Темирова и Рината Тухватшина, руководителей двух из запрещённых изданий.

Правозащитники предупреждают, что Кыргызстан, ранее считавшийся одним из немногих оплотов независимой журналистики в Центральной Азии, стремительно теряет свободу прессы накануне внеочередных парламентских выборов.